Hinten wurde nachgerüstet, vorne hält die WSG noch Ausschau

Wattens – 47 Gegentreffer im Herbstdurchgang der Fußball-Bundesliga ließen kaum einen Zweifel offen, dass in der Defensivabteilung des Tiroler Aufsteigers Handlungsbedarf besteht. „Und die wollten wir zuerst stärken“, blickte WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger gestern in der Geschäftsstelle zu Koch und Soares.

Fakt ist, dass mit dem brasilianischen Weltenbummler Soares, der zuletzt in Malaysia unter Vertrag stand, jetzt auch fünf Innenverteidiger (weiters Cabrera, Hager, Gugganig; optional Svoboda) im Aufgebot stehen. Da keimen Systemdiskussionen auf.

„Bis zum Abflug ins Trainingslager am 26. Jänner widmen wir uns vorrangig der körperlichen Fitness und Athletik. Im zweiten Vorbereitungsblock in Spanien gilt das Augenmerk dann der Spielanlage“, hält Silberberger fest. Ein Funkturm wie Soares (194 cm) nähre auch die Hoffnung, bei Standardsituationen wieder mehr Gefahr auszustrahlen.

Ob sich die WSG beim LASK-Interesse an Lukas Grgic nach einem neuen Sechser umsehen muss, beantwortet Sportmanager Stefa­n Köck klar: „Wir pflegen eine offene Kommunikation mit Lukas. Und keine Frage, dass der LASK seine Reize hat. Aus heutiger Sicht denken wir aber nicht an eine Abgabe von ihm nach.“ Launiger Nachsatz: „Wenn wir mit Lukas den Klassenerhalt fixieren, führe ich ihn persönlich über die Grenze (das Deutsche Eck liegt ja am Weg nach Linz, Anm.).“