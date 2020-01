Widerstand gegen „neue alte Verkehrslösung“ in Hall wächst

Hall, Mils –Die Debatte über eine Verkehrslösung im Großraum Hall ist wieder voll in Fahrt. Vor allem die Tatsache, dass sich unter den zwei in die Endauswahl gekommenen Varianten für eine zusätzliche Autobahnanbindung erneut eine „lange Südumfahrung“ von Hall findet, die der 2015 abgelehnten Spange Hall Ost ähnelt, ruft nun immer mehr Vertreter der Zivilgesellschaft auf den Plan.

„Unberührte“ Natur sei beim Gewerbepark kaum noch vorhanden, sodass auch in diesem Aspekt „weniger Schaden angerichtet“ werde. Dagegen hätte die Spange „massive Auswirkungen“ auf einen Naturbereich, in dem drei Gewässer zusammentreffen, und läge direkt beim Naherholungsgebiet Guggerinsel. Wenn man viel Geld ausgebe und dann doch wieder eine ähnliche Variante wie 2015 vorantreibe, sei die Frage, „wie ernst man die Bevölkerung nimmt“, ergänzt Vorhofer.

Zugleich plädiert Sauer dafür, zunächst „Optimierungen im Bestand“ umzusetzen – dafür hätten beim Partizipationsabend im April sogar noch mehr Bürger gestimmt, als für Mils Ost. So sei etwa die Frage, ob das Ampelsystem am Hotspot Unterer Stadtplatz in Hall nicht doch so angepasst werden könne, dass am Linksabbieger Richtung A12 pro Grünphase deutlich mehr Fahrzeuge „durchkommen“. Derzeit sei der Rückstau Richtung Osten massiv, Richtung Westen viel geringer.