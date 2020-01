NBA-Star Westbrook unterlag bei Rückkehr in alte Heimat

Die Rückkehr von Basketball-Star Russell Westbrook nach Oklahoma ist nicht nach Wunsch verlaufen. Seine Houston Rockets unterlagen am Donnerstag (Ortszeit) bei Oklahoma City Thunder 92:113. Während Houstons Topscorer James Harden diesmal nur 17 Punkte erzielte – sein schwächster Wert in dieser Saison –, kam Westbrook in der Offensive besser zur Geltung und war mit 34 Punkten Topscorer des Abends.