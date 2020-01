Tiroler Polizei warnt erneut vor Anrufen durch falsche Polizisten

Innsbruck – Aus aktuellem Anlass warnt die Tiroler Polizei wieder vor Trickbetrügern am Telefon: Die Täter geben sich derzeit häufig als Polizisten aus und behaupten, nach einem Raubüberfall Personen festgenommen zu haben, bei denen sie Unterlagen mit Namen und Adresse des Angerufenen vorgefunden hätten.

In weiterer Folge versuchen sie, Informationen über vorhandene Wertgegenstände (Bargeld, Schmuck, Goldmünzen/-barren und Kontostände) zu erfragen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter das Ziel haben, den Opfern die Wertgegenstände herauszulocken. Sie tun das unter dem Vorwand, die Gegenstände vor „flüchtigen Mittätern des Festgenommenen“ schützen zu wollen. Es sei aber auch denkbar, dass die Unbekannten ihre Opfer lediglich für künftige Einbrüche auskundschaften wollen.

Laut Polizei gingen bereits mehrere entsprechende Anzeigen in Tirol ein – bisher wurden aber alle Anrufe beendet und niemand fiel auf die Masche herein. Vermutet wird, dass die Betrüger übers Telefonbuch an die Festnetznummern der Angerufenen kamen.