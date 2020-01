Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

Innsbruck –Yannick Haenel, geboren 1967 in Rennes, zählt zu den spannendsten französischen Gegenwartsautoren. In deutscher Übertragung liegen bislang drei Romane von ihm vor. Der jüngste, „Halt deine Krone fest“, ist gerade erschienen. Bekanntheit erlangte Haenel vor gut zehn Jahren mit „Das Schweigen des Jan Karski“ über den gleichnamigen polnischen Widerstandskämpfer – und durch die Kontroverse, die darüber geführt wurde. Claude Lanzmann, Macher des Dokumentarfilms „Shoa“, der im und für den Roman von herausragender Bedeutung ist, warf dem Autor „Fälschung der Geschichte und ihrer Akteure“ vor.

Haenels zweiter auch auf Deutsch vorliegender Roman, „Die bleichen Füchse“ (2014), untersuchte – weitestgehend kontroversenfrei – jene Widersprüche der französischen Gegenwartsgesellschaft, die sich nicht zuletzt im Zerbröseln etablierter Parteien entluden. Manche Leserinnen und Leser mögen in der Geschichte eines Intellektuellen, der Halt und Obdach verliert, gar als Schilderung jener Stimmung gedeutet haben, die sich als Gelbwesten-Proteste Bahn brach. Der Protagonist von „Die bleichen Füchse“ hieß Jean Deichel. Und um den geht es nun auch in „Halt deine Krone fest“. Die Tiefschläge von einst scheint er einigermaßen auskuriert zu haben. Oder auch nicht. Deichel schreibt wie besessen, säuft, schaut Filme – und gelegentlich auf den Dalmatiner seines Nachbarn. Eine Verwahrlosungsstudie ist der Roman aber nicht. Im Gegenteil. „Halt deine Krone fest“ ist eine Abenteuererzählung. Denn Deichel hat ein 700 Seiten starkes – und schon allein deshalb unverfilmbares – Drehbuch geschrieben: „The Great Melville“ über Wirken und Werken, Leben und Leiden von Herman Melville, den Autor des „Moby Dick“. Autor und Script machen sich auf die Suche nach einem Umsetzer. Im Idealfall: Michael Cimino. Schließlich hat der – 2016 verstorbene – US-Regisseur schon „The Deer Hunter“, den Hirsch-Jäger also, auf die Leinwand gebracht. Da liegt Walfang doch irgendwie nahe. Und mit „Heaven’s Gate“ ging Cimino einst unter – wie Kapitän Ahabs „Pequod“. Deichel und Cimino treffen sich tatsächlich. Auch wenn er den zurückgezogen lebenden, von plastischer Chirurgie runderneuerten Regisseur zunächst für eine Frau hält. Cimino gefällt die Aussicht auf ein finales Himmelfahrtskommando.