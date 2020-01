Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

Imst –Die Kelag Energie & Wärme GmbH (KEW) als Eigentümer setzt bei der Biowärme Imst (BWI) wieder auf das Kerngeschäft der Anlage: Es ist geplant, die Ökostromerzeugung heuer rückzubauen, man konzentriert sich wieder auf die Belieferung des Stadtgebiets mit Biowärme. Am Donnerstag gab es dazu vor Ort eine Verhandlung über die Betriebsanlagenänderung. Seitens der Stadt wird die Investition positiv gesehen. „Jede Besserung in Sachen Emissionen ist erfreulich“, meint etwa der Obmann des Imster Umweltausschusses, GR Norbert Praxmarer.

Tatsächlich hat die Biowärme viel zur Verbesserung der Luftqualität in Imst beigetragen. Denn die Bezirkshauptstadt schien einst regelmäßig in den Statistiken über Luftschadstoffe aufgrund der vielen Heizungen, der Autobahn und der Inversionswetterlagen durch die Kesselsituation ganz vorne auf. Vor 15 Jahren wurde das Heizkraftwerk errichtet, mittlerweile werden über ein Leitungsnetz von 28 Kilometern rund 430 Objekte inklusive öffentlicher Gebäude und Betriebe beliefert. Größter Abnehmer, aber auch wichtiger Zulieferer des Heizmaterials ist Holz Pfeifer.

„In den letzten 15 Jahren konnte die BWI mit dieser Anlage rund 355 GWh an regenerativer Energie den Wärmekunden in Imst zur Verfügung stellen“, heißt es in den Unterlagen zur Betriebsanlagen-Verhandlung. Das entspreche „einem abgeleiteten Ölverbrauch von 42 Mio. Liter Heizöl Extraleicht“.