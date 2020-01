Thema Migration offenbart türkis-grüne Differenzen, Pflege erster Schwerpunkt

Schönberg –In Sachen Klimaschutz geht im Stubaital was weiter. Nach der Ernennung zum Klimabündnistal hat nun der Klima- und Energiefonds die fünf Talgemeinden in den ausgewählten Kreis seiner Modellregionen aufgenommen. In Tirol sind der Bezirk Imst, die Gemeinde Trins sowie das Alpbachtal bereits Teil des Programms, österreichweit sind es 95 Regionen. Die Klima- und Energie-Modellregionen (KEM) haben sich zum Ziel gesetzt, aus fossiler Energie auszusteigen. Dafür gibt es auch entsprechende Förderungen.