Moskauer Patriarch Kyrill I. will im Mai Österreich besuchen

Der russisch-orthodoxe Moskauer Patriarch Kyrill I. wird laut der russischen Botschaft in Wien Ende Mai erstmals in Österreich erwartet. „Der Besuch wird derzeit vorbereitet“, sagte eine Sprecherin der russischen Botschaft in Wien der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) laut Kathpress. Weitere Angaben könne man momentan nicht machen.