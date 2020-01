Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

Innsbruck –Ernst Molden mag seine Musik nicht in die Schublade „Neues Wiener Lied“ gesteckt wissen. Das macht der Sänger und Liedermacher zu Beginn seines Konzerts am Samstag im Treibhaus klar. Dazu spielt er gleich einen positiven Song („Guad Is“). Die Distanzierung geht aber nicht ganz auf. Der Wiener Sänger schreibt Songs im urigsten Dialekt, sie heißen „Feiaweamau und Inschenea“ oder „Aum blaun Wossa“. Die Bedeutung erschließt sich ausgesprochen eher, manchmal muss Molden aber tatsächlich übersetzen für das zuhauf erschienene Tiroler Publikum.

Dieses ausgenommen, hat Molden allein 13 Alben veröffentlicht. Er singt, spielt Gitarre und gelegentlich Mundharmonika. Seit 2018 unterstützt ihn das Frauenorchester, das sind drei fähige Musikerinnen. Obwohl diese das Konzert am Samstag gehörig aufwerten, langweilen sich Marlene Lacherstorfer am Bass und Maria Petrova am Schlagzeug – möglicherweise musikalische Unterforderung. Sibylle Kefer singt mit fulminanter Stimme auch zwei Lieder aus ihrem eigenen Repertoire.

Frauenorchester ist auch ein einfallsloser Name für eine Frauenband mit Frontman. Besonders weil in der Sprache die eigentliche Größe Moldens liegt. Das wird bei den langen literarischen Anmoderationen deutlich. Da nimmt er Bezug auf Sprichwörter: „Das Glück is a Vogerl, und du bist a Fisch.“ Er erzählt von zwei erfolglosen Fischern, die er beim Komponieren an der Donau kennen gelernt habe. Oder wie sie auf Tour mitten in eine Treibjagd gerieten, was den einzigen Tour-Song „Wüüde Jogd“ hervorgebracht hat. Diese Geschichten aus dem Leben sind oft länger als die Lieder selbst und mindestens genauso unterhaltsam.