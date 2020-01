Aufregung bei Einsatzkräften: In Leitstelle Tirol fiel das System aus

Innsbruck –Ein mehrstündiger Systemausfall in der Leitstelle Tirol sorgte kürzlich für Aufregung bei den Einsatzkräften. Fast eine ganze Nacht lang musste die Kommunikation über Funk und Pager abgewickelt werden, die Verbindung zu Sanitätern und Feuerwehrmännern über die Car-PCs (Computer in den Einsatzfahrzeugen) war nicht mehr möglich. „Die Folge eines Updates, das länger dauerte als erwartet“, bestätigt Bernd Noggler, Chef der Leitstelle Tirol, den Ausfall: „Wir mussten die Einsätze wie vor 20 Jahren abwickeln.“ Statt Tastatur und Computer fanden in der Leitstelle in der Hunoldstraße wieder Bleistift und Papier Verwendung.