Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Der Tiroler Lawinenwarndienst erweitert seinen Info-Service. Das teilte die Einrichtung gestern in einer Aussendung mit. Zum einen seien die Gefahrenstufenkarten auf der Startseite der Webseite übersichtlicher gestaltet worden. Außerdem funktioniere das Angebot jetzt auch bei schwacher Internetverbindung besser.

Am Wochenende herrsche in Tirol und der gesamten Europaregion Lawinenwarnstufe eins, beruhigt Rudi Mair, Chef des Lawinenwarndienstes. „Nur ein Problem bleibt uns durch den zu warmen und zu trockenen Herbst heuer den gesamten Winter über erhalten. Nämlich die Gefahr von Gleitschneelawinen mangels eines gefrorenen Grasbodens", sagt Mair. Wer beispielsweise bei einer Skitour Risse in der Schneedecke und damit die typischsten Anzeichen für Gleitschneelawinen entdecke, solle das Gebiet weiträumig umgehen.