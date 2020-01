Siebenhofer bei Generalprobe in Zauchensee mit Bestzeit

Altenmarkt/Zauchensee – Österreichs Speed-Damen brachten sich für die Weltcup-Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Altenmarkt-Zauchensee gut in Position. Ramona Siebenhofer erzielte am Freitag im Abschlusstraining Bestzeit 0,11 Sekunden vor Ester Ledecka (CZE) sowie 0,23 vor ihrer Landsfrau Tamara Tippler. Nicole Schmidhofer, erste Verfolgerin Ledeckas im Abfahrts-Weltcup, kam zu Sturz, blieb aber unversehrt.