,,Tommy“: Ein spätes (Bilder-)Buch über ein legendäres Album

Innsbruck –Die Bilderflut über televisionäre und soziale Kanäle kennt keine Gnade. Pling! Schon wieder buhlt ein Bildchen am Smartphone um Aufmerksamkeit, Halbwertszeit: zwei Augenblicke.

Welch Wohltat sind da bebilderte Bücher, die ein Verweilen ermöglichen, ein Tempo, das jeder selbst bestimmt. Der Hannibal Verlag bereichert den gedruckten Markt unverdrossen mit bunten Bänden über Heroen des Musikgeschäfts von einst und jetzt. Im Fall der Publikation „Tommy“ (176 Seiten, durchgehend bebildert, 25 Euro) ist es gar ein Rockgeviert von vorvorgestern: Das Buch zeichnet den Weg der britischen Band The Who nach, von den Anfängen in den 60ern bis zum aktuell noch amtierenden Duo, Sänger Roger Daltrey und Gitarrist Pete Townshend, beide heute jenseits der 70.