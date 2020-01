Champions-League-Sieger aus dem Ötztal trickst beim Tischfußball alle aus

Fußball-Star David Alaba war 2013 der erste Österreicher, der in einem Champions-League-Finale auf dem Spielfeld stand. Im Londoner Wembley-Stadion kürte sich der Wiener mit dem FC Bayern München zum Sieger der Königsklasse. Etwas mehr als sechs Jahre später hat Alaba Gesellschaft in diesem elitären Club der Sieger. Denn der Ötztaler Matthias Schöpf eroberte in Slowenien mit dem TFC St. Gallen ebenso den begehrten Pokal. Jedoch im Tischfußball. „Es war bislang das Highlight meiner Karriere", ist der 27-Jährige immer noch euphorisiert.