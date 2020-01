Enorme Preisunterschiede bei E-Ladestellen: „Wir wurden ausgenommen“

Innsbruck – Ein Elektro-Auto aufzuladen, ist wesentlich billiger als ein voller Benzin- oder Dieseltank. Doch die Preisunterschiede an den einzelnen Ladestationen sind sehr hoch und haben sich zuletzt noch vergrößert, Vergleiche wie bei Treibstoffen sind nicht möglich. Eine Leserin schildert ihre Erfahrungen: „Wir haben unser E-Auto in der Tiefgarage der Ikea-Filiale Innsbruck geladen. Gott sei Dank nur für 30 Minuten! In dieser Zeit wurden 6,6 kWh geladen und 14,92 verrechnet. Das ist ein Preis von 2,26 Euro je Kilowattstunde. Und damit Wucher!“