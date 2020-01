Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Bei der Explosion in einer Moschee in der südwestpakistanischen Provinz Baluchistan sind nach jüngsten Meldungen mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Zuvor war von zehn Toten die Rede. Weitere mindestens 19 seien bei dem Vorfall der Provinzhauptstadt Quetta verletzt worden, sagte der Sprecher der Polizei in Quetta, Alam Baloch, am Freitag. Unter den Toten seien der Gebetsführer sowie ein hochrangiger Polizeibeamter.