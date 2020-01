Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Langkampfen – Kleine Ursache, große Wirkung: Ein loses Rohr sorgte am Freitag zu einem Feuerwehreinsatz in Langkampfen. Eine 28-Jährige hatte am frühen Abend den Ofen im Keller ihres Hauses eingeheizt. Sie ging dann in die Küche. Als sie eine halbe Stunde später den Raum verließ, war der Hausgang voller Rauch. Die Einheimische setzte einen Notruf ab.