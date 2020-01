Neue Wetterbedingungen bescheren Australiens Feuerwehr Atempause

In der Nacht zum Samstag herrschten zunächst noch weiter katastrophale Bedingungen, nachdem unter anderem zwei Brände in den Bundesstaaten New South Wales und Victoria zu einem Mega-Feuer zusammengewachsen waren. Die Regierungschefin von New South Wales, Gladys Berejiklian, sprach am Samstag von einer „sehr langen und schwierigen Nacht“. Glücklicherweise habe es keine Todesopfer und keine substanziellen materiellen Verluste gegeben.