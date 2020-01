Thema Migration offenbart türkis-grüne Differenzen, Pflege erster Schwerpunkt

Caracas – Fast ein Jahr nach Beginn des erbitterten Machtkampfs in Venezuela hat die Opposition weitere Gespräche mit der Regierung von Präsident Nicolás Maduro vorerst ausgeschlossen. „Maduro hat jede Verhandlungslösung der Krise in Venezuela unmöglich gemacht“, teilte der Oppositionsführer und selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó am Freitag mit.