Enormer Schaden durch mehrere Einbruchdiebstähle in Tirol

Kitzbühel, Innsbruck – Mehrere Einbrüche beschäftigen derzeit die Polizei in Kitzbühel und in Innsbruck: In Kitzbühel stiegen Unbekannte am Freitag zwischen 15.15. Uhr und 18.40 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus auf Wertgegenstände.

Im Keller entdeckten sie dann einen Tresor, den sie gewaltsam aufbrachen und daraus Schmuck und Bargeld entwendeten. Auch in einem anderen Stockwerk stahlen die Einbrecher Schmuckstücke. Den Tätern gelang vorerst unerkannt die Flucht. Sie richteten einen Gesamtschaden im sechsstelligen Eurobereich an.

Möglicher Täter war groß und korpulent

In Innsbruck gab es in der Nacht auf Samstag gleich acht Einbrüche bzw. Einbruchsversuche in der Reichenau. In einem Fall brachen Unbekannte in ein Restaurant in der Radetzkystraße ein. Die Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen, brachen Schubladen auf und konnten schließlich mit mehreren Mobiltelefonen fliehen. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Auch in der Andechsstraße schlugen Einbrecher zu: Aus zwei Geschäftslokalen stahlen sie eine Handkassa und Geldbeträge in derzeit noch unbekannter Höhe.