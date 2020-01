Niederlage für Jakob Pöltl bei seinem 250. NBA-Einsatz

Memphis (Tennessee) – Jakob Pöltl hat bei seinem 250. Einsatz in der regulären Saison der National Basketball Association (NBA) am Freitag (Ortszeit) eine Niederlage hinnehmen müssen. Die San Antonio Spurs mit dem Center aus Wien verloren bei den Memphis Grizzlies 121:134. Der 24-Jährige bilanzierte mit sechs Punkten, je zwei Rebounds und Assists sowie drei blocked shots in nur 11:48 Minuten Spielzeit.