Gut zu wissen: Wie der Strom zum Zug kommt

Innsbruck –Immer wieder ertönt ein lautes Signal und auf einem der riesigen Bildschirme an der Front des Großraumbüros blinkt ein Signal auf. Eine Störung? Ungleichgewicht im Netz? Jetzt sind die Mitarbeiter gefragt, müssen schnell reagieren. Immerhin muss der Betrieb weitergehen. In der Bundesbahndirektion in der Claudiastraße in Innsbruck ist die Stromleitstelle der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) angesiedelt. Hier wird die Versorgung der Strecken, Züge, Gebäude gesteuert, geregelt und überwacht – von Vorarlberg bis ins Burgenland.