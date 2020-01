Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Kochi – Mit spektakulären Sprengungen haben die Behörden im südindischen Bundesstaat Kerala zwei Hochhaus-Komplexe mit 343 Wohnungen beseitigen lassen, die unter Missachtung der Vorschriften zum Küsten- und Umweltschutz in bester Lage errichtet worden waren. Zunächst wurde am Samstag das 19-Etagen-Hochhaus H20 Holy Faith in der Küstenstadt Kochi zu Fall gebracht.

Die Küstengebiete in Kerala beheimaten sensible ökologische Systeme. Hinter der vorderen Küstenlinie befinden sich zahlreiche Haffs mit Brackwasser. Darüber hinaus gibt es an der Küstenseite oftmals Springfluten. Im Jahr 2018 kamen bei Überschwemmungen in Kerala mehr als 400 Menschen ums Leben. (APA, AFP)