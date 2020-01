Libyen: Truppen von General Haftar verkünden Waffenruhe

In Libyen zeichnet sich eine Beruhigung im Konflikt zwischen den Truppen des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar und der international anerkannten Regierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj ab. Die Truppen Haftars haben am Samstagabend eine Waffenruhe angekündigt, die um 00:01 Ortszeit (23:01 Uhr MEZ) beginnen sollte.

Bei dem Treffen mit Erdogan sei es darum gegangen, „wie die EU und die Türkei zusammenarbeiten können, um die Lage im Nahen Osten und in Libyen zu deeskalieren“, twitterte Michel im Anschluss. Dazu stellte er ein Foto, das ihn und Erdogan beim Händeschütteln zeigt. Beide Seiten teilten auch ein Interesse, mit Deeskalation und Dialog eine neue Gewaltspirale in der Nahost-Region zu verhindern.

In einer Mitteilung, die Michels Sprecher nach dem Treffen in Istanbul verbreitete, wurden aber auch Meinungsverschiedenheiten - etwa zu Syrien - deutlich. Michel erinnerte zudem an die EU-Position zu „unerlaubten Bohrungen“ der Türkei im Mittelmeer. Die EU stehe hier voll an der Seite Zyperns. „Der EU-Ratspräsident äußerte auch seine Sorge über die jüngste gemeinsame Absichtserklärung zwischen Libyen und der Türkei“, hieß es in der EU-Mitteilung.