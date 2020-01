Bundeskanzler Kurz auf Einstandsbesuch in Brüssel

Bundeskanzler Sebastian Kurz absolviert am Sonntag seine erste Auslandsreise als Chef der türkis-grünen Bundesregierung. In Brüssel wird der ÖVP-Chef mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Brexit-Chefverhandler Michel Barnier zusammentreffen. Ein geplantes Gespräch mit Ratspräsidenten Charles Michel findet am Sonntag indes nicht statt.