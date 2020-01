Eva Pinkelnig hat am Sonntag das Weltcup-Skispringen im japanischen Sapporo mit 135,5 und 130 Metern vor der Weltcup-Führenden Maren Lundby (Norwegen) gewonnen, obwohl Lundby (139,5 Meter) ein Schanzenrekord gelang. Platz drei ging an Pinkelnigs Mannschaftskollegin Daniela Iraschko-Stolz. Die 18 Jahre junge Marita Kramer, die am Samstag noch gewonnen hatte, belegte diesmal Rang acht.