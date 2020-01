Regisseur Patrick Vollrath: „Über ungelegte Eier spricht man nicht“

Los Angeles – Überraschung bei „Grey‘s Anatomy“: Justin Chambers, der seit Beginn der US-TV-Serie als Dr. Alex Karev praktiziert hat, verlässt das Fernsehdrama in Staffel 16 nach 15 Jahren. Wie US-Medien berichteten, habe der US-Schauspieler und Fan-Liebling mit Folge 350, die in den USA am 14. November gezeigt wurde, den Ärztekittel an den Nagel gehängt. Der ORF-Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.