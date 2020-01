410 Verkehrstote im Jahr 2019: Zu viele Autolenker abgelenkt

Wien – Seit mehr als vier Jahren alarmiert eine Lebensretter-App automatisch Ersthelfer in der Umgebung eines Notfalls. In Österreich gab es im Vorjahr 1057 Einsätze, davon waren 771 in Wien. Waren es zum Projektstart im Oktober 2015 insgesamt 600 registrierte Lebensretter, sind mittlerweile 7343 User freigegeben. Sie alle sind professionelle Ersthelfer.

Die App informiert sie über einen Notfall in ihrer Nähe und führt sie direkt zum Betroffenen. Damit kann wichtige Zeit gewonnen werden, die dem Patienten unter Umständen das Leben rettet. Denn mit jeder Minute, die ohne effiziente Erste Hilfe verstreicht, sinkt die Überlebenschance der Betroffenen um bis zu zehn Prozent. „Es geht um eine möglichst kurze Reaktionszeit“, sagte Alexander Nürnberger, Notfallmediziner am AKH. Er hat das Lebensretter-Projekt mitentwickelt. „Je näher der Helfer am Patienten ist, desto effizienter ist die Hilfe“, erklärte Nürnberger den Grundgedanken der App.

Einer der professionellen Ersthelfer ist Thomas Steiner, Notfallsanitäter bei der Berufsrettung. Der 25-Jährige nutzt die App privat. Anfang Jänner wurde er so binnen weniger Stunden gleich zu zwei Einsätzen gerufen. „Ich bin daheimgesessen, als am 4. Jänner um 19.30 Uhr der Alarm losging“, berichtete er im Gespräch mit der APA. Zeitgleich mit einem Kollegen der Johanniter traf er wenige Minuten später am Einsatzort, einer Wohnung im Hernals, ein. Ein 52-jähriger Mann hatte einen Kreislaufstillstand erlitten, seine Ehefrau hatte bereits mit der Reanimation begonnen, welche Steiner und sein Kollege übernahmen. Wenig später traf der Notarzt ein, dem der Patient mit „stabiler Herzfrequenz und Blutdruck“ übergeben wurde, schilderte Steiner. „Der Mann ist mittlerweile auf die Normalstation verlegt worden“, freute sich der Ersthelfer.

„Erste Hilfe leisten kann wirklich jeder“

Gegen 23 Uhr wurde Steiner erneut alarmiert, ein älterer Mann musste in Ottakring reanimiert werden. Polizisten waren bereits als Ersthelfer am Einsatzort. „Die Rettungskette hat rasch und gut funktioniert“, berichtete Steiner. Auch dieser Patient konnte mit Vitalfunktionen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Steiner war bereits Tester der Beta-Version der App im Jahr 2014, wurde aber erst 2020 erstmals zum Einsatz alarmiert. „Erste Hilfe leisten kann wirklich jeder“, bekräftigte Steiner im Gespräch mit der APA. „Je mehr Hände, desto besser“, betonte der 25-Jährige. Zwei bis drei Reanimationszyklen - 30 Mal Herzdruckmassage, zwei Mal beatmen - schafft jeder, dann wird es eine Frage der Kondition, erklärte Steiner. „Deswegen ist es gut, wenn mehr Ersthelfer da sind und sich abwechseln können“, meinte der Notfallsanitäter.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Bei vielen Einsätzen sind die Lebensretter auch nicht als erste an Ort und Stelle. „Aber wenn sie dann dort sind, helfen sie bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen mit“, betonte der Mediziner Nürnberger. „Erste Hilfe bei einem Kreislaufstillstand zu leisten ist nicht schwer, das kann jeder lernen“, sagte Nürnberger. „Das einzige, das man falsch machen kann, ist nichts zu tun.“

Über 7.300 Ersthelfer sind in der Lebensretter-App bereits freigeschaltet. Formal kann jeder mitmachen, der einen Erste-Hilfe-Kurs von mindestens 16 Stunden in den vergangenen zwei Jahren absolviert hat und von einer Partnerorganisationen, also einem Rettungsdienst, nach einer Einführung freigegeben wird. Ein Großteil der Ersthelfer sind sachkundige Personen, also Ärzte, Sanitäter, Pflegepersonal, Studenten der Meduni. Während es in der Bundeshauptstadt die eigene Lebensretter-App gibt, werden in Niederösterreich, dem Burgenland und Tirol Ersthelfer über die „Team Österreich Lebensretter“-App alarmiert. Weitere Bundesländer sollen hier folgen.