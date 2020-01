Brignone dank Kombi-Sieg in Zauchensee Weltcup-Zweite

Die Alpine Kombination der Ski-Damen in Zauchensee hat Federica Brignone ihren zwölften Sieg im Weltcup beschert. Die Italienerin, die am Sonntag schon nach dem Super-G voran gelegen war, gewann mit nach dem Slalom insgesamt 0,15 Sekunden Vorsprung vor der Schweizerin Wendy Holdener. Ramona Siebenhofer wurde als Vierte beste Österreicherin.

Brignone gewann bereits die dritte Weltcup-Kombination in Folge. 2018 und 2019 war sie in dem Bewerb in Crans-Montana nicht zu schlagen gewesen. Dank der 100 Punkte für den Sieg verbesserte sich die 29-Jährige im Gesamtweltcup wieder auf Platz zwei hinter Mikaela Shiffrin, die im Super-G ausgeschieden war. Das Podest in Zauchensee komplettierte ihre Teamkollegin Marta Bassino.