Brignone gewann Zauchensee-Kombi mit vielen Ausfällen

Federica Brignone hat die Alpine Kombination der Ski-Damen in Zauchensee gewonnen. Die Italienerin, die am Sonntag schon nach dem Super-G voran gelangen war, setzte sich mit nach dem Slalom insgesamt 0,15 Sekunden Vorsprung vor der Schweizerin Wendy Holdener durch. Als Vierte war Ramona Siebenhofer beste Österreicherin.

Brignone gewann bereits die dritte Weltcup-Kombination in Folge. In den vergangenen beiden Wintern war die 29-Jährige in Crans-Montana nicht zu schlagen gewesen. Das Podest in Zauchensee komplettierte ihre Teamkollegin Marta Bassino.