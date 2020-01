Portugiese Goncalves verstarb auf siebenter Dakar-Etappe

Der portugiesische Motorradpilot Paulo Goncalves ist am Sonntag bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien tödlich verunglückt. Der 40-jährige Routinier kam auf der siebenten Etappe von Riad nach Wadi Al Dawasir in Folge eines Sturzes ums Leben. Wie die Veranstalter informierten, geschah das Unglück auf dem Streckenabschnitt nach 276 Kilometern.

„Die gesamte Dakar-Karawane spricht den Freunden und Verwandten ihr aufrichtiges Beileid aus“, hieß es in einem offiziellen Tweet. Nachdem um 10.08 Uhr (Ortszeit) ein Notruf bei den Veranstaltern eingegangen war, erreichte ein Hubschrauber den Fahrer, der nach einem Herzstillstand bewusstlos war, nur acht Minuten später.

Nach Wiederbelebungsversuchen vor Ort wurde Goncalves in ein nahes Krankenhaus gebracht. Dort konnte er nur noch für tot erklärt werden. Goncalves absolvierte sein Dakar-Debüt bereits 2006 und war schon zum 13. Mal bei der Rallye dabei. Viermal kam er dabei unter die Top 10, vor fünf Jahren wurde er Zweiter. Bei der diesjährigen Auflage war er nach sechs Etappen auf Rang 46 gelegen.

Angesichts des tragischen Unglücks war der Etappensieg des Spaniers Joan Barreda (Honda) nicht viel mehr als eine Randnotiz. Mit einem Rückstand von 2:54 Minuten wurde Matthias Walkner (KTM) Zweiter. In der Gesamtwertung verbesserte sich der Salzburger 29:29 Minuten hinter Spitzenreiter Ricky Brabec (Honda) aus den USA an die fünfte Stelle.

Matthias Walkner zeigte sich geschockt. „Das ist so furchtbar. Ergebnisse und der Kampf um einen Spitzenplatz rücken plötzlich wieder ganz weit in den Hintergrund“, sagte der Salzburger.

Der KTM-Fahrer belegte am Sonntag auf dem siebenten Teilstück von Riad nach Wadi Al Dawasir Rang zwei hinter dem Spanier Joan Barreda (Honda). In der Gesamtwertung verbesserte sich Walkner an die fünfte Stelle, auf den US-amerikanischen Spitzenreiter Ricky Brabec (Honda) fehlen 29:29 Minuten. Die Resultate waren allerdings noch inoffiziell, weil Toby Price (AUS/KTM) und Kevin Benavides (ARG/Honda) Goncalves Erste Hilfe leisteten und dadurch Zeitgutschriften bekommen könnten.

An Ergebnislisten war Walkner nach dem tragischen Tod von Goncalves aber ohnehin nicht interessiert. „Paulo war es, der 2016 bei meinem schweren Unfall stehen blieb und mir geholfen hat“, erklärte der Salzburger, der damals einen Oberschenkelbruch erlitten hatte.

Nicht nur deshalb war die Trauer bei Walkner groß. „Er war ein unglaublich netter, hilfsbereiter und fairer Sportler, der von allen sehr geschätzt und gemocht wurde. Vor einigen Tagen hat er mir noch erzählt, es wäre seine letzte Saison. Er hat mir am Anfang meiner Karriere auch immer wieder Tipps fürs Navigieren gegeben. Wir sind bei den Rennen extrem oft auch gemeinsam gefahren, weil wir vom Tempo relativ ähnlich waren. Speziell in meiner Anfangszeit haben wir super-lässige Zweikämpfe gehabt“, erzählte Walkner. „Es ist so tragisch, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.“