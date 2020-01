Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Offenbar betrunken ist ein Niederländer (67) am Sonntag kurz nach Mitternacht in einem Söldener Lokal eine Treppe hinuntergestürzt. Die mit Steinplatten verlegte Stiege führte zu den Toiletten im Keller – am Ende der zehn Stufen schlug der 67-Jährige mit dem Kopf auf und blieb bewusstlos liegen.