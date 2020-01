Schwarz in Adelboden bei Yule-Sieg Slalom-Dritter

Nach immer lauter werdender Kritik an den Technikern im österreichischen Ski-Herrenteam hat Marco Schwarz mit dem ersten Podestplatz im Slalom in diesem Weltcup-Winter geantwortet. In Adelboden musste der Kärntner am Sonntag nur Sieger Daniel Yule und dem Norweger Henrik Kristoffersen den Vortritt lassen. „Ich bin unendlich glücklich“, sagte Schwarz.