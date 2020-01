ÖSV-Duos im Fleimstal-Teamsprint Dritte und Vierte

Lukas Greiderer/Martin Fritz haben am Sonntag beim Weltcup-Teamsprint der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme Rang drei belegt. Lukas Klapfer/Franz-Josef Rehrl wurden Vierte. Besser als die beiden ÖSV-Duos waren nur die überlegenen Topfavoriten Jörgen Graabak/Jarl Magnus Riiber aus Norwegen und die Deutschen Fabian Rießle/Vinzenz Geiger.

In den Einzelbewerben hatten die ÖSV-Athleten im Fleimstal die Podestplätze verpasst. Die nächste Chance bekommen sie in zwei Wochen in Oberstdorf. Danach folgt das Triple in Seefeld.