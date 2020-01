89 Tote bei Angriff auf Militärcamp im Niger am Donnerstag

Im Niger und in weiteren Staaten der Sahelzone verüben Jihadisten immer wieder Anschläge auf Sicherheitskräfte. Am Montag berät Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit den Staatschefs der Sahelzone über den französischen Militäreinsatz in der Region. Zu dem Gipfel in Pau im Südwesten Frankreichs werden die Präsidenten von Mali, Niger, Burkina Faso, Mauretanien und Tschad erwartet.