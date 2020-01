Platter: „Kein Bezirksgericht in Tirol wird geschlossen“

Rietz ist, was die Verbandsstruktur betrifft, in Sachen Sozialsprengel und Altenwohnheim an Telfs angebunden. „Wir wollen in ein bis zwei Wohnungen unseres ,Hauses der Generationen‘ eine Vollbetreuung anbieten. Erst danach folgt dann der Weg ins Seniorenwohnheim in Telfs.“ Dieses Konzept wird am Ende „einen Haufen Geld kosten“, so Krug. Er rechnet aktuell mit 4,4 bis 4,5 Millionen Euro, wobei das Land Tirol finanzielle Unterstützung zugesagt hat. Bereits vor einigen Jahren hat Rietz in seinen Kindergarten investiert. „Im neuen Schuljahr 2020/21 rechnen wir mit gut 100 Kindern, weshalb wir von vier Kindergartengruppen auf fünf erweitern werden“, freut sich Krug über die stetige Zuwanderung. „Ich weiß nicht, liegt’s am Klima oder gar am Bürgermeister?“, lacht Krug. Die Gemeinde nimmt jedenfalls ihre Aufgaben wahr und investiert in die Infrastruktur, schließlich „merken wir den Zuwanderungsdruck aus Telfs und Innsbruck. Die strategische Lage von Rietz ist ein weiteres Zuzugsargument.“