Ökologe warnt: Artenverlust in Tirol „dramatisch“

Auch in Tirol verschwinden immer mehr Insekten und Vögel, weil Wiesen zubetoniert, Almen aufgelassen und landwirtschaftliche Flächen intensiv bewirtschaftet werden. Das sei nicht nur für das Ökosystem in Tirol ein großes Problem, erklärt Rüdisser. Auch für die Bevölkerung und die Wirtschaft habe es Konsequenzen, wenn gesunde, artenreiche Ökosysteme verschwinden. Zum einen gehen Lebensräume unwiederbringlich verloren. Zum anderen fehlen den Bauern Insekten, die ihre Pflanzen bestäuben. In der Folge drohen „massive Einbußen“ und ein Rückgang bei den landwirtschaftlichen Produkten, warnt Rüdisser. Ein weiterer Effekt ist, dass Wasser durch die voranschreitende Versiegelung der Böden schlechter abfließen kann – und das ist ein großes Problem bei Extremwetter und Hochwasser.

Was die Artenvielfalt bedroht, ist vor allem auch die Versiegelung der Böden. 42,9 Prozent aller vorhandenen Bauflächen, Verkehrs-, Abbau- und Freizeitflächen in Tirol sind bereits versiegelt. Nur in Wien und Salzburg sind es laut Daten des Umweltbundesamts noch mehr. Durch die vielen Berge ist in Tirol naturgemäß weniger Fläche nutzbar als in anderen Bundesländern, jedoch werde auch hierzulande nach wie vor überdurchschnittlich viel Raum verbraucht. „Jeder Supermarkt, der einstöckig auf die grüne Wiese gestellt wird, ist ein Verbrechen“, ärgert sich der Ökologe. In Österreich würden täglich knapp zwölf Hektar Boden versiegelt. Verträglich wäre maximal ein Hektar, betont der Experte. Dieses Ziel müsse bis 2030 erreicht werden.