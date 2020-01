Nach Pleitenserie: Haie folgen dem Prinzip Hoffnung

Innsbruck –Die Hoffnung stirbt im Innsbrucker Haifischbecken auch nach acht Niederlagen in Serie zuletzt. Angreifer Ondrej Sedivy hat sich in Graz die Schulter ausgerenkt. Der Tscheche droht länger auszufallen, eine genaue Diagnose steht noch aus. „Insgesamt haben Spieler aus unseren ersten drei Linien in dieser Saison schon 82 Spiele verpasst. So etwas habe ich noch nie erlebt“, rechnete Headcoach Rob Pallin die unglaubliche Verletzungsmisere hoch.