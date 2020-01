1,2 Millionen besuchten die Christkindlmärkte in Innsbruck

Innsbruck – Die sechs Christkindlmärkte in Innsbruck, die unter der Dachmarke „Bergweihnacht Innsbruck“ laufen, haben am 6. Jänner ihre Pforten geschlossen. Für die Veranstalter fällt die Bilanz überaus positiv aus. Demnach verzeichnete man in der Saison 2019/20 rund 1,2 Millionen Besucher (ein Jahr zuvor waren es 1,1 Millionen). Das freut auch die Händler und Geschäftstreibenden.