Queen sagt Harry und Meghan Unterstützung zu

Königin Elizabeth II. hat ihre Unterstützung für die Rückzugsankündigung von Prinz Harry und seiner Frau Meghan erklärt. Die 93-Jährige und ihre Familie „unterstützen voll und ganz“ den Wunsch des Paares, ließ sie am Montag mitteilen. Auf dem Krisengipfel der Royals wurde Harry und Meghan eine „Übergangsperiode“ gewährt, in der sie sich zurückziehen und in Großbritannien und Kanada leben dürften.