In Irland wird Anfang Februar ein neues Parlament gewählt

Straßburg – Die EU-Kommission will 100 Mrd. Euro für den Übergang zum Klimaschutzpaket "Grünen Deal" mobilisieren. Der für Klimaschutz zuständige EU-Kommissionsvize Frans Timmermans sagte am Dienstag vor dem Europaparlament in Straßburg 30 bis 50 Mrd. Euro soll für neue Investitionen aus dem mehrjährigen Finanzrahmen kommen.