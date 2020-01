Von Beruf Herzensbrecher: Schlussmachen ist etwas für den Profi

Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Partner Sie verlassen hat“, ist ein Satz, den Peter Treichl so oder so ähnlich schon oft gesagt hat. Der Salzburger mit Wohnsitz in Wien ist ein professioneller Schlussmacher. Er ist der Experte fürs Unbequeme, für das, was andere Menschen eben lieber nicht selbst machen wollen.