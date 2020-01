Piburger See trägt Eisläufer

Walchsee –Der Walchseer Amberglift fährt wieder. Seit 30. Dezember regt sich rund um den Schlepplift wieder etwas, der Ansturm ist groß: 49.600 Fahrten wurden in den ersten 14 Betriebstagen verzeichnet, pro Tag waren das im Schnitt also mehr als 3500 Schleppdienste.

Die Nachfrage in der heimischen Bevölkerung scheint gegeben: Am Wochenende wurde der Nici-Cup in Walchsee ausgetragen, weitere Rennen stehen an und 140 Kinder aus der Unteren Schranne sind bereits in den Startlöchern für ihren Kurs mit der Skischule Zahmer Kaiser.