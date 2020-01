Eigenes Gemüse, direkt aus dem gemeinsamen Garten

Jeder, der gerne biologisch gärtnert und sich bei dem Projekt beteiligen will, ist herzlich dazu eingeladen, sich am morgigen Donnerstag um 19 Uhr im Seminarraum der Freiwilligen Feuerwehr Stams einzufinden. „Da die Liebe zum Gartln keine Grenzen kennt, freuen wir uns auf alle Interessierten, auch Nicht-Mitglieder aus Stams und Umgebung“, lädt der OGV ein. Der zehn mal 40 Meter große Acker ist bereits gepflügt. Zum offiziellen Start der Gartensaison am 1. April wird er noch für die Bepflanzung vorbereitet und in zwei mal zehn Meter große Parzellen unterteilt. Auf den beiden Gemeinschaftsparzellen sollen einerseits Gemüsesorten angebaut werden, die viel Platz benötigen, andererseits möchte der OGV einen Schaugarten anlegen. Darauf sollen beispielsweise unterschiedliche Düngearten wie jene mittels „Terra Preta“ oder „Mykorrhiza“ verglichen werden. Gemeinschaftlich genutzt werden soll auch das geplante Gerätehaus, das als erstes Projekt errichtet wird. Vier Gartenstammtische pro Jahr sowie Workshops und weitere Projekte – so sind ein Lehmbackofen oder ein kleiner Teich angedacht – sollen den Gemeinschaftssinn stärken. Alle Teilnehmer bekommen so die Möglichkeit, ihr Wissen in den für sie interessanten Gebieten zu erweitern. Ein Muss gibt es dabei nirgends. Wer will, kann auch nur seine eigene Parzelle pflegen. Diese können die Hobbygärnter für 40 Euro jährlich zuzüglich eines Grundbetrags von 50 Euro pachten. Doch wer sich an den Gemeinschaftsprojekten nach eigener Fähigkeit einbringt, der darf auch an den gemeinsamen Obstbäumen (zehn Stück sind bereits bestellt) und an den Beerensträuchern naschen.