Abholzung im Amazonas-Regenwald hat drastisch zugenommen

St. Ulrich a. P. – Der Pillersee ist ein wahres Eldorad­o für Forellenfischer. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, hat der Fischereiverein Pillersee zu seinem 10-Jahr-Bestandsjubiläum ein neues Konzept der ökologischen Bewirtschaftung des Fischerei­reviers vorgelegt.

Laut Vereins­obmann Gerhard Würtl hat sich herausgestellt, dass in Hinsicht auf die Bestandsdichte der Forellenfische gut­e Arbeit geleistet worden ist: „Allerdings kann derzeit bei den Zuwachsraten ein Ergebnis, welches in den 80er-Jahren noch üblich war, bei Weitem nicht erreicht werden. Zurückzuführen ist dieser Umstand auf das stark zurückgegangene Nahrungsaufkommen.“

In letzter Zeit seien viele Laichplätze der Elritzen und Koppen sowohl im See selbst als auch in den Zuflussbächlein des Feuchtgebietes „Ötz“ verloren gegangen. Und auch das Laichgebiet der Forellenfische selbst sei durch Eingriff­e im Feuchtgebiet „Ötz“ um etwa zwei Drittel zurückgegangen.