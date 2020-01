Morgen ist Montag, wappnen Sie sich!

Brenda Spencer ist wahrscheinlich das wildeste Beispiel von einer Montagshasserin. Am Montag, den 29. Jänner 1979, zielte die damals 16-Jährige mit einem Gewehr von ihrem Schlafzimmer in San Diego, Kalifornien, aus auf die gegenüberliegende Schule, tötete zwei Menschen und verletzte neun weitere. Zwischendrin hob sie das Telefon ab und rechtfertigte gegenüber einem Journalisten den Amoklauf mit: „I don’t like Mondays.“ Verrückt.