Lkw-Fahrverbote zu Billig-Diesel-Tankstellen werden bis Juni verlängert

Von heute an werden die Lkw-Zufahrtsverbote zu den Billig-Diesel-Tankstellen in Fritzens und bei Innsbruck Süd bis Juni verlängert. In den Zufahrtsbereichen zu den zwei Tankstellen konnte nämlich eine wesentliche Verbesserung der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs erzielt werden, heißt es in einem vorliegenden Evaluierungsbericht. Zugleich missachten aber nach wie vor Lkw-Fahrer die Verbote und werden von den Kontrollorganen auf die Autobahn zurückgeschickt. Das Land will in den nächsten Wochen weitere Zufahrtsverbote auf der Inntalautobahn erlassen, zwei Tankstellen sind dabei im Visier. Zuvor soll es jedoch noch eine Abstimmung mit der Wirtschaftskammer geben, dort hat man allerdings keine Freude mit den Verboten.