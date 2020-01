Ein Jubiläumsjahr voll sportlicher Höhepunkte

Basketball Jam-Session: Samstag, 25. Jänner, 17 Uhr: Kufstein Towers vs. Feldkirch Baskets (Herren); Sonntag, 26. Jänner, 10 Uhr: Sportunion Kufstein Mini Towers vs. Fuschl Wolves (U10). 12 Uhr: Sportunion Kufstein Mini Towers vs. BBU Salzburg (U12). 14 Uhr: Sportunion Kufstein Mini Towers vs. Feldkirch Baskets (U14). 16 Uhr: Kufstein Towers vs. Rosenheim Spartans (Damen). 18 Uhr: Kufstein Towers vs. Swarco Raiders (Herren).