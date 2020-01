Sparkasse-Vorstand wird deutlich verjüngt

Kitzbühel –Der Vorstand der Sparkasse Kitzbühel wurde um zwei Personen erweitert. Wie das Unternehmen gestern in einer Aussendung bekannt gab, wurden Petra Schmidberger und Thomas Hechenberger durch den Sparkassenrat mit Wirksamkeit ab 1. Mai 2020 als neue Mitglieder in den Vorstand der Sparkasse Kitzbühel bestellt. Am Ende eines umfassenden Auswahlverfahrens haben sich die beiden erfahrenen Bereichsleiter der Sparkasse durchgesetzt.

Beide sind seit etlichen Jahren für die Sparkasse in wesentlichen Bereichen verantwortlich tätig und hatten seit geraumer Zeit die Prokura für die Sparkasse inne. Schmidberger ist 40 Jahre alt und seit 20 Jahren in der Sparkasse beschäftigt, sie lebt seit vielen Jahren in St. Johann. Aktuell ist sie Leiterin der Bereiche Betriebs­organisation und Vorstands­sekretariat/Regulatorik. Auch Hechenberger ist 40 Jahre alt, kommt aus Reith b. K., ist seit zwölf Jahren in der Sparkasse beschäftigt und derzeit Geschäftsfeldleiter der Vertriebssteuerung.