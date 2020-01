Art Innsbruck 2020: Kunst für die Bildschirme

Innsbruck –Der rote Teppich wurde schon ausgerollt. Dabei war es dieses Mal gar nicht so sicher, ob die Gäste der Art Innsbruck wieder darüber ins Messe-Getümmel schreiten dürfen. Erst Ende November stand fest: Die 24. Ausgabe der Innsbrucker Kunstmesse kann wie geplant stattfinden.

Im Sommer musste Veranstalterin Johanna Penz Insolvenz anmelden; 940.000 Euro an Schulden hatten sich angesammelt. Im Februar wird ein Sanierungsplan vor Gericht zur Abstimmung gebracht und damit über die Zukunft der Mess­e entschieden. Der Betrieb läuft indes aber weiter, auch weil es Penz gelang, die aktuelle Ausgabe der Art auszufinanzieren. Das war die Vorgabe des Masseverwalters: keine neuen Schulden produzieren. Penz gibt sich beharrlich: „Die Veranstaltung funktionierte immer“, so die Alleingesellschafterin, „Probleme gab es mit Partnern in Nebenprojekten.“ Der Verleih von Messe-Baustoffen wurde deshalb inzwischen eingestellt. Mit den Art-Messewänden werden nur noch Art-Messekojen gebaut.